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Бушланов Павел Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бушланов Константин Дмитриевич

Мать: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бушланов Степан Павлович

Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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