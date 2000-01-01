Бушланов Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Бушланова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно