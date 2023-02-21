Бушланова (Помаскина) Глафира Демьяновна
Место рождениясело Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бушланов Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бушланов Павел Константинович
Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.01.1862
Сын: Бушланов Никифор Константинович
Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бушланов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Константиновна
Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Константиновна
Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич
Смерть
Неизвестно