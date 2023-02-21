Бушланова (Помаскина) Глафира Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова (Помаскина) Глафира Демьяновна

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Место рождения

село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Помаскин Демьян Васильевич

Мать: Помаскина Домника Кондратьевна

село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
05.02.1851

Муж: Бушланов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бушланов Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бушланов Павел Константинович

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.01.1862

Сын: Бушланов Никифор Константинович

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бушланов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Константиновна

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Константиновна

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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