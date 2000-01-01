Помаскин Демьян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Помаскин Василий
Мать: Помаскина ?
Рождение ребёнка
17.01.1827
Дочь: Евфросинья Демьяновна
Мать ребёнка: Помаскина Домника Кондратьевна
село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Бушланова Глафира Демьяновна
Мать ребёнка: Помаскина Домника Кондратьевна
село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
25.08.1833
Дочь: Наталья Дементьевна
Мать ребёнка: Помаскина Домника Кондратьевна
село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно