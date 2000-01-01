Помаскина Домника Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помаскина Домника Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1827

Дочь: Евфросинья Демьяновна

Отец ребёнка: Помаскин Демьян Васильевич

село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Бушланова Глафира Демьяновна

Отец ребёнка: Помаскин Демьян Васильевич

село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
25.08.1833

Дочь: Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Помаскин Демьян Васильевич

село Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помаскин Демьян Васильевич

Смерть
Неизвестно
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