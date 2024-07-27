Помаскина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помаскина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помаскин Дементий Васильев

Отец ребёнка: Помаскин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помаскин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Помаскин Василий

с.Жуково Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помаскин Василий

Смерть
Неизвестно

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