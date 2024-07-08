Бушланов Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения12.02.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1871 ст.
Отец: Бушланов Константин Дмитриев
Мать: Бушланова (Помаскина) Глафира (Гликерия) Дометиева (Дементиева)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бушланов Дмитрий
Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Шестакова (Бушланова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Александровна
Смерть
Неизвестно