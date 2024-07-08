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Бушланов Алексей Константинович

Место рождения

Ленское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1871 ст.

Отец: Бушланов Константин Дмитриев

Мать: Бушланова (Помаскина) Глафира (Гликерия) Дометиева (Дементиева)

Ленское, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Агриппина Александровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бушланов Дмитрий

Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Александровна

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Шестакова (Бушланова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Александровна

Смерть
Неизвестно

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