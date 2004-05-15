Бушланова Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Агриппина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бушланов Дмитрий

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Шестакова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Бушланов Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Алексей Константинович

Смерть
Неизвестно
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