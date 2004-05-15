Бушланова Агриппина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бушланов Дмитрий
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Шестакова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Бушланов Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно