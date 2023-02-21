Бушланов Никифор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1862
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бушланов Пантелеймон Никифорович
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бушланов Илья Никифорович
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бушланов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно