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Бушланов Никифор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1862

Отец: Бушланов Константин Дмитриевич

Мать: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бушланов Пантелеймон Никифорович

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бушланов Илья Никифорович

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бушланов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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