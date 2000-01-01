Бушланова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бушланов Пантелеймон Никифорович
Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бушланов Илья Никифорович
Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бушланов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно