Бушланова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бушланов Пантелеймон Никифорович

Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бушланов Илья Никифорович

Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бушланов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Бушланов Никифор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Никифор Константинович

Смерть
Неизвестно
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