Бушланова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Бушланова) Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Бушланова) Агафья Павловна
Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Бушланова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович
Смерть
Неизвестно