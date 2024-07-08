Бушланова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Павел Константинович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Бушланова) Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бушланов Степан Павлович

Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Бушланова) Агафья Павловна

Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Бушланова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Бушланов Павел Константинович

Смерть
Неизвестно

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