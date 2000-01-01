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Бушланов Дмитрий Никифорович

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Место рождения

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Бушланов Никифор Ефимович

Мать: Бушланова Стефанида Кирилловна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Рождение ребёнка
28.11.1826

Сын: Бушланов Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
19.12.1827

Сын: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бушланов Анфиноген Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
12.07.1830

Сын: Бушланов Иакинф

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
12.07.1830

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
15.10.1831

Сын: Бушланов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бушланов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
22.07.1834

Сын: Бушланов Поликарп Дмитриевич

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Дарья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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