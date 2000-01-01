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Бушланова Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.11.1826

Сын: Бушланов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
19.12.1827

Сын: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бушланов Анфиноген Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
12.07.1830

Сын: Бушланов Иакинф

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
12.07.1830

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
15.10.1831

Сын: Бушланов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бушланов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
22.07.1834

Сын: Бушланов Поликарп Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Дмитрий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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