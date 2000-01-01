Бушланова Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1826
Сын: Бушланов Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
19.12.1827
Сын: Бушланов Фемистокл Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бушланов Анфиноген Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
12.07.1830
Сын: Бушланов Иакинф
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
12.07.1830
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
15.10.1831
Сын: Бушланов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бушланов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
22.07.1834
Сын: Бушланов Поликарп Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушланов Дмитрий Никифорович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно