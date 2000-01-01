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Бушланов Фемистокл Дмитриевич

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

19.12.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1827

Отец: Бушланов Дмитрий Никифорович

Мать: Бушланова Дарья Никифоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
02.11.1851

Дочь: Александра Фемистокловна

Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Михайловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пульхерия Фемистокловна

Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Михаил Фемистоклович

Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Михайловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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