Бушланов Фемистокл Дмитриевич
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения19.12.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1827
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
02.11.1851
Дочь: Александра Фемистокловна
Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Михайловна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пульхерия Фемистокловна
Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Михаил Фемистоклович
Мать ребёнка: Бушланова Агриппина Михайловна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно