Бушланова Дарья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Дарья Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1875

Сын: Бушланов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Бушланов Константин Дмитриевич

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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