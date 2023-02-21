Федосов Семён Егорович
Место рожденияАлександро-Невский (Рязанская область)
Дата рождения11.02.1905
Дата смерти15.01.1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1905
Отец: Федосов Егор
Мать: Федосова Анна Пудовна
Александро-Невский (Рязанская область)
Рождение ребёнка
24.12.1932
Дочь: Сальникова Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна
Рождение ребёнка
21.12.1936
Сын: Федосов Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна
Рождение ребёнка
03.01.1942
Дочь: Грачева/ясная Тамара Семёновна
Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна
Рождение ребёнка
16.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1963
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище