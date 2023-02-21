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Федосов Семён Егорович

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Место рождения

Александро-Невский (Рязанская область)

Дата рождения

11.02.1905

Дата смерти

15.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1905

Отец: Федосов Егор

Мать: Федосова Анна Пудовна

Александро-Невский (Рязанская область)
Рождение ребёнка
24.12.1932

Дочь: Сальникова Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Федосов Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Рождение ребёнка
03.01.1942

Дочь: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Рождение ребёнка
16.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Смерть
15.01.1963
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище
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