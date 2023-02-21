Федосова Анна Пудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова Анна Пудовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Федосов Семён Егорович

Отец ребёнка: Федосов Егор

Александро-Невский (Рязанская область)
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Федосов Иван Егорович

Отец ребёнка: Федосов Егор

Новодеревенский район Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Федосов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Федосов Егор

Смерть
Неизвестно
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