Федосова Анна Пудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1905
Отец ребёнка: Федосов Егор
Александро-Невский (Рязанская область)
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Федосов Егор
Новодеревенский район Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Федосов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Федосов Егор
Смерть
Неизвестно