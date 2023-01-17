Федосова (Квасова) Агафья (Галя) Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1908
Дата смерти06.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1908
Отец: Квасов Ермолай
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.12.1932
Дочь: Сальникова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович
Рождение ребёнка
21.12.1936
Сын: Федосов Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович
Рождение ребёнка
03.01.1942
Дочь: Грачева/ясная Тамара Семёновна
Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1979
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище