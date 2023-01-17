Федосова (Квасова) Агафья (Галя) Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Квасова) Агафья (Галя) Ермолаевна

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Место рождения

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1908

Дата смерти

06.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1908

Отец: Квасов Ермолай

Мать: ?

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1932

Дочь: Сальникова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович

Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Федосов Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович

Рождение ребёнка
03.01.1942

Дочь: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович

Рождение ребёнка
16.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Семён Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Семён Егорович

Смерть
06.04.1979
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище
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