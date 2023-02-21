Грачева/Ясная (Федосова) Тамара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева/Ясная (Федосова) Тамара Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1942

Отец: Федосов Семён Егорович

Мать: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Рождение ребёнка
13.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Лев Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ясный Владимир Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясный Владимир Наумович

Развод
Неизвестно

Муж: Грачев Лев Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Лев Павлович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище
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