Грачева/Ясная (Федосова) Тамара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1942
Рождение ребёнка
13.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Лев Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ясный Владимир Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Грачев Лев Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачев Лев Павлович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище