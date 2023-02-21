Грачев Лев Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачев Лев Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 13.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Развод
Неизвестно

Жена: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Смерть
Около 13.01.1993
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