Ясный Владимир Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1927
Дата смерти27.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грачева/ясная Тамара Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2009
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище