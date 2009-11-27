Ясный Владимир Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясный Владимир Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1927

Дата смерти

27.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачева/ясная Тамара Семёновна

Смерть
27.11.2009
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище
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