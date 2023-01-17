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Федосов Анатолий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1936

Дата смерти

Около 2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1936

Отец: Федосов Семён Егорович

Мать: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Рождение ребёнка
29.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Нина Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Нина Владимировна

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Нина Владимировна

Смерть
Около 2011
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