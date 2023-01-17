Федосов Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1936
Дата смертиОколо 2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1936
Рождение ребёнка
29.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Нина Владимировна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Нина Владимировна
Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2011