Федосова (Егорова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Егорова) Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1942

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1942

Отец: Егорова ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Анатолий Семёнович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Анатолий Семёнович

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Анатолий Семёнович

Смерть
1995
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