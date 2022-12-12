Федосова (Егорова) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1942
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1942
Отец: Егорова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Анатолий Семёнович
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Анатолий Семёнович
Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995