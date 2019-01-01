Александро-Невский
Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Александро-Невский пос. (куп. и мещ. )4652при ст Алек.-невской 29250220470—29—СмыгаловкаЦерк. кам., цер.-пр. шк. смеш., 9 ветр. мельн., 3 пар. мел. депо вольн. пож. друж., квар. прист. и уряд. врача и 2 фельдш. еженедельн. баз., каз. вин. лавка, зем. апт. и Показать все
Усад. Голубенцовой жены землей токсатора4658при ст. Алек.-невск—91120—30—СмыгаловкаКирп. зав., пар. мельн.
Усадьба Жаворонкова мещ4659при ст. Алек.-невск—91019—30—СмыгаловкаВодян. мельница
Усад. Саморукова пот. поч. гражд.4660при ст. Алек.-невск—14317—30—СмыгаловкаВодян. мельница
Александро-Невская стан. Р.-У. ж. д.4671на л. Ряз.-Ур. ж. д.—464692—30—Смыгаловка
Рудник Лепешкина куп.4674при ст. Алекс.-невск. и прот. Ольховке—30010310—301СмыгаловкаДобыв. каменного угля и колчедана
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
452Александро-Невскийраб.посёлок53°29'с.ш.40°11'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620151051рп Александро-Невскийрабочий поселок