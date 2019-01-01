рабочий посёлок Александро-Невский, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Александро-Невский

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Якимецкая волость
Александро-Невский пос. (куп. и мещ. )4652при ст Алек.-невской 2925022047029СмыгаловкаЦерк. кам., цер.-пр. шк. смеш., 9 ветр. мельн., 3 пар. мел. депо вольн. пож. друж., квар. прист. и уряд. врача и 2 фельдш. еженедельн. баз., каз. вин. лавка, зем. апт. и Показать все
Усад. Голубенцовой жены землей токсатора4658при ст. Алек.-невск9112030СмыгаловкаКирп. зав., пар. мельн.
Усадьба Жаворонкова мещ4659при ст. Алек.-невск9101930СмыгаловкаВодян. мельница
Усад. Саморукова пот. поч. гражд.4660при ст. Алек.-невск1431730СмыгаловкаВодян. мельница
Александро-Невская стан. Р.-У. ж. д.4671на л. Ряз.-Ур. ж. д.46469230Смыгаловка
Рудник Лепешкина куп.4674при ст. Алекс.-невск. и прот. Ольховке30010310301СмыгаловкаДобыв. каменного угля и колчедана

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
452Александро-Невскийраб.посёлок53°29'с.ш.40°11'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Александро-Невское городское поселение
61620151051рп Александро-Невскийрабочий поселок

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