Федосов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1905
Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна
Александро-Невский (Рязанская область)
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна
Новодеревенский район Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна
Смерть
Неизвестно