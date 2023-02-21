Федосов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Федосов Семён Егорович

Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна

Александро-Невский (Рязанская область)
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Федосов Иван Егорович

Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна

Новодеревенский район Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Федосова Анна Пудовна

Смерть
Неизвестно