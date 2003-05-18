Сальникова (Федосова) Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Федосова) Валентина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1932

Дата смерти

18.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1932

Отец: Федосов Семён Егорович

Мать: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Рождение ребёнка
09.12.1958

Сын: Сальников Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович

Смерть
18.05.2003
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище
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