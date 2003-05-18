Сальникова (Федосова) Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1932
Дата смерти18.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1932
Рождение ребёнка
09.12.1958
Сын: Сальников Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович
Смерть
18.05.2003
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище