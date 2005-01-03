Сальников Виталий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1958
Дата смерти03.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958
Рождение ребёнка
25.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2005