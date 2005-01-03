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Сальников Виталий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1958

Дата смерти

03.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958

Отец: Сальников Анатолий Михайлович

Мать: Сальникова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
25.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2005
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