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Сальников Анатолий Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.12.1933

Дата смерти

18.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1933

Отец: Сальников Михаил Михайлович

Мать: Сальникова / Синельникова Дария (Дора) Исааковна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.12.1958

Сын: Сальников Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Сальникова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
25.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальникова Валентина Семёновна

Смерть
18.01.2009
Люберцы, Люберцы, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перловское кладбище