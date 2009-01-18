Сальников Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.12.1933
Дата смерти18.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1933
Рождение ребёнка
09.12.1958
Сын: Сальников Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Сальникова Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
25.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальникова Валентина Семёновна
Смерть
18.01.2009
Люберцы, Люберцы, Московская область
Похороны
Неизвестно
Перловское кладбище