Сальникова / Синельникова (Кушак) Дария (Дора) Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова / Синельникова (Кушак) Дария (Дора) Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.12.1912

Дата смерти

13.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.12.1912

Отец: Кушак Исаак Давид)

Мать: Кушак (kushak) Рива Riva

Бракосочетание
12.01.1931

Муж: Сальников Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Сокольнический (Богородский) ЗАГС
Рождение ребёнка
30.12.1933

Сын: Сальников Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
05.05.1935

Муж: Сальников Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.09.1940

Муж: Синельников Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Синельников Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Синельников Михаил Иванович

Смерть
13.12.1996
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 2, ограда/участок 794
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