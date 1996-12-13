Сальникова / Синельникова (Кушак) Дария (Дора) Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.12.1912
Дата смерти13.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 12.12.1912
Отец: Кушак Исаак Давид)
Мать: Кушак (kushak) Рива Riva
Бракосочетание
12.01.1931
Сокольнический (Богородский) ЗАГС
Рождение ребёнка
30.12.1933
Сын: Сальников Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Михайлович
Развод
05.05.1935
Бракосочетание
09.09.1940
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Синельников Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Синельников Михаил Иванович
Смерть
13.12.1996
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 2, ограда/участок 794