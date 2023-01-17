Осипов Георгий (Егор) (Никонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Мать: Осипова Татьяна Павловна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
20.01.1837

Жена: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Осипов Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марина Георгиевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Осипов Симеон Георгиевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Осипов Трофим Георгиевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Осипов Митрофан Георгиевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
1855

Сын: Осипов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
13.05.1857

Дочь: Шишкина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Литвинова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
17.03.1864

Сын: Осипов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.03.1895
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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