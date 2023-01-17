Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти23.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
20.01.1837
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марина Георгиевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Осипов Митрофан Георгиевич
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Осипов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
13.05.1857
Дочь: Шишкина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Литвинова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Рождение ребёнка
17.03.1864
Сын: Осипов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Смерть
23.03.1895
Причина смерти: от старости