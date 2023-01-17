Осипова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Никоновна

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Катерина Никоновна

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
Неизвестно
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