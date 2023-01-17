Осипова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Никоновна
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Катерина Никоновна
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
Неизвестно