Осипов Анникий (Никон Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Осипов Исай Федорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Никоновна
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Катерина Никоновна
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна
Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова
Место жительства
1833
Предписано Оренбургской Казенной палатой от 31 октября 1833 за № 9722 однодворцы Тамбовской Губернии Казловского уезда села Чурюково
Рождение ребёнка
15.06.1835
Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Осипов Леонтий Иоанникович
Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Трофим Иоанникович
Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849