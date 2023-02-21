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Осипов Анникий (Никон Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Осипов Исай Федорович

Мать: Осипова Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Никоновна

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Катерина Никоновна

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Осипов Сергей Анникович

Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова

Место жительства
1833
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Предписано Оренбургской Казенной палатой от 31 октября 1833 за № 9722 однодворцы Тамбовской Губернии Казловского уезда села Чурюково
Рождение ребёнка
15.06.1835

Сын: Осипов Иаков Анникович

Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Осипов Леонтий Иоанникович

Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Осипов Петр Анникович

Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Трофим Иоанникович

Мать ребёнка: Осипова Степанида Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Степанида Степанова

Смерть
1849
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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