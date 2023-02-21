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(Осипова) Елена Никоновна
(Осипова) Елена Никоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Пол
Женский
Отец
Осипов Анникий (Никон Исаевич
1789 г.р.
Мать
Осипова Татьяна Павловна
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Осипов Анникий (Никон Исаевич
Мать:
Осипова Татьяна Павловна
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