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Осипов Симеон Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Мать: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Рождение ребёнка
1867

Сын: Осипов Максим Симеонович

Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Осипов Никита Симеонович

Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Осипов Василий Симеонович

Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Осипов Иаков Симеонович

Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1889

Дочь: Матрона Симеоновна

Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Васса Пакимовна

Смерть
Неизвестно
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