Осипов Симеон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Осипов Василий Симеонович
Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна
Рождение ребёнка
15.03.1886
Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна
Рождение ребёнка
31.10.1889
Дочь: Матрона Симеоновна
Мать ребёнка: Осипова Васса Пакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Васса Пакимовна
Смерть
Неизвестно