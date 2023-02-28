Осипов Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864
Бракосочетание
25.10.1882
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.07.1887
Сын: Осипов Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Осипов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.08.1891
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
08.03.1892
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна
Смерть
Неизвестно