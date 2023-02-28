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Осипов Алексей Георгиевич

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864

Отец: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Мать: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1882

Жена: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Сын: Осипов Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Осипов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Сын: Осипов Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Ксения Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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