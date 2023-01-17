Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Косма
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1837
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Осипов Митрофан Георгиевич
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Осипов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
13.05.1857
Дочь: Шишкина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Литвинова Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Рождение ребёнка
17.03.1864
Сын: Осипов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)
Смерть
Неизвестно