Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Косма

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1837

Муж: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Осипов Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Осипов Симеон Георгиевич

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Осипов Трофим Георгиевич

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Осипов Митрофан Георгиевич

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Рождение ребёнка
1855

Сын: Осипов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Рождение ребёнка
13.05.1857

Дочь: Шишкина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Литвинова Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Рождение ребёнка
17.03.1864

Сын: Осипов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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