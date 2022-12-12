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Осипов Митрофан Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Осипов Георгий (Егор) (Никонович)

Мать: Осипова Евдокия (Авдотья Кузминична)

Бракосочетание
22.01.1875

Жена: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1875

Сын: Осипов Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Стефанида Митрофановна

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Рождение ребёнка
10.11.1878

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1880

Сын: Осипов Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1881

Дочь: Саморукова Матрона Митрофановна

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Осипов Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1884

Дочь: Копылова Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Сигклитиния

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1887

Сын: Осипов Павел Митрофанович

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Осипов Митрофан

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1890

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1891

Дочь: Параскева митрофановна

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Осипов Матфей Митрофанович

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Осипова Наталия Епифановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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