Осипов Митрофан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Осипов Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Стефанида Митрофановна
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Сын: Осипов Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Саморукова Матрона Митрофановна
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Сын: Осипов Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Копылова Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Сигклитиния
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Сын: Осипов Павел Митрофанович
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Сын: Осипов Митрофан
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Дочь: Параскева митрофановна
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна
Сын: Осипов Матфей Митрофанович
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Вуколовна