Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

avatar

Место рождения

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарин Григорий

Мать: не указана

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шкарин Михаил Андрианович

Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шкарин Федор

Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.11.1908

Сын: Шкарин Иван Андрианович

Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
из крестьян. источник - http://base.memo.ru/person/show/<удалено>
Рождение ребёнка
14.03.1914 или 21.03.1914

Дочь: Никулина Ирина Андриановна

Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сапунова Полина

Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна

Россия
Арест
1938
| В соответствии с данными УВД Воронежской области Шкарину Андрияну Григорьевичу был вынесен приговор: спецпоселение. http://lists.memo.ru/d37/f110.htm Отбывал наказание в Архангельской области на ва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухтоярова Анастасия

Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна

Россия
Смерть
Неизвестно
с.Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close