Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
Место рожденияс.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шкарин Григорий
Мать: не указана
с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шкарин Михаил Андрианович
Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шкарин Федор
Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.11.1908
Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
из крестьян. источник - http://base.memo.ru/person/show/<удалено>
Рождение ребёнка
14.03.1914 или 21.03.1914
Дочь: Никулина Ирина Андриановна
Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сапунова Полина
Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна
Россия
Арест
1938
| В соответствии с данными УВД Воронежской области Шкарину Андрияну Григорьевичу был вынесен приговор: спецпоселение. http://lists.memo.ru/d37/f110.htm Отбывал наказание в Архангельской области на ва... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкарина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухтоярова Анастасия
Мать ребёнка: Шкарина Анна Федоровна
Россия
Смерть
Неизвестно
с.Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области, Россия