Сапунова (Шкарина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапунова (Шкарина) Полина

Сапунова (Шкарина) Полина

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Мать: Шкарина Анна Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Сапунов Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапунов Василий

Отец ребёнка: Сапунов Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапунов Иван

Отец ребёнка: Сапунов Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Сапунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Сапунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапунов Николай

Отец ребёнка: Сапунов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапунов Василий

Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close