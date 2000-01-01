Сапунова (Шкарина) Полина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Россия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Сапунов Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапунов Василий
Отец ребёнка: Сапунов Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапунов Иван
Отец ребёнка: Сапунов Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Сапунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Сапунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапунов Николай
Отец ребёнка: Сапунов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапунов Василий
Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость