Шкарина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шкарин Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шкарин Федор
Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.11.1908
Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
из крестьян. источник - http://base.memo.ru/person/show/<удалено>
Рождение ребёнка
14.03.1914 или 21.03.1914
Дочь: Никулина Ирина Андриановна
Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сапунова Полина
Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухтоярова Анастасия
Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия