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Шкарина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шкарин Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шкарин Федор

Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.11.1908

Сын: Шкарин Иван Андрианович

Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
из крестьян. источник - http://base.memo.ru/person/show/<удалено>
Рождение ребёнка
14.03.1914 или 21.03.1914

Дочь: Никулина Ирина Андриановна

Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сапунова Полина

Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухтоярова Анастасия

Отец ребёнка: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Россия
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