Шкарин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарин Евграф

Мать ребёнка: не указана

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарин Дионисий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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