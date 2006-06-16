Никулина (Шкарина) Ирина Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Шкарина) Ирина Андриановна

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Место рождения

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

14.03.1914 или 21.03.1914

Дата смерти

08.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914 или 21.03.1914

Отец: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Мать: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Рождение ребёнка
Около 01.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Рождение ребёнка
18.11.1950

Сын: Никулин Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Когда Михаил родился, отец завернул его в фуфайку и положил в корыто. В честь рождения Михаила его отец посадил сад.
Рождение ребёнка
21.09.1952

Сын: Никулин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Бракосочетание
16.02.1959

Муж: Никулин Иосиф Кузьмич

Кучугуровский сельсовет Н-Девицкого района Воронежской области, СССР
Брак заключен спустя много лет фактического совместного проживания.
Развод
17.01.1974

Муж: Никулин Иосиф Кузьмич

Кучугуровский сельсовет Н-Девицкого района Воронежской области, СССР
Развод
Неизвестно

Муж: С Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: С Степан Петрович

Смерть
08.10.1994
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь | Умерла дома у дочери Анастасии. Возможно, от тромба. Утром при попытке зятя поднять ее в кровати.
Похороны
?.10.1994
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Захоронена рядом с сыном Михаилом.
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