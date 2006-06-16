Никулина (Шкарина) Ирина Андриановна
Место рожденияс.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Дата рождения14.03.1914 или 21.03.1914
Дата смерти08.10.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
14.03.1914 или 21.03.1914
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Рождение ребёнка
Около 01.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
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Рождение ребёнка
02.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Рождение ребёнка
18.11.1950
Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Когда Михаил родился, отец завернул его в фуфайку и положил в корыто. В честь рождения Михаила его отец посадил сад.
Рождение ребёнка
21.09.1952
Отец ребёнка: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Бракосочетание
16.02.1959
Кучугуровский сельсовет Н-Девицкого района Воронежской области, СССР
Брак заключен спустя много лет фактического совместного проживания.
Развод
17.01.1974
Кучугуровский сельсовет Н-Девицкого района Воронежской области, СССР
Развод
Неизвестно
Муж: С Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: С Степан Петрович
Смерть
08.10.1994
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь | Умерла дома у дочери Анастасии. Возможно, от тромба. Утром при попытке зятя поднять ее в кровати.
Похороны
?.10.1994
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Захоронена рядом с сыном Михаилом.