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Никулин Иван Иосифович

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Место рождения

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР

Дата рождения

21.09.1952

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 или 1914 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1952

Отец: Никулин Иосиф Кузьмич

Мать: Никулина Ирина Андриановна

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2016
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь. Скончался в больнице БСМП № 1 г.Воронежа после очередной операции.
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
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