Никулин Иван Иосифович
Место рожденияс.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Дата рождения21.09.1952
Дата смерти26.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1952
Отец: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2016
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь. Скончался в больнице БСМП № 1 г.Воронежа после очередной операции.
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области