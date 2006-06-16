Никулин Михаил Иосифович
Место рожденияс.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Дата рождения18.11.1950
Дата смерти16.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1950
Отец: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Когда Михаил родился, отец завернул его в фуфайку и положил в корыто. В честь рождения Михаила его отец посадил сад.
Рождение ребёнка
06.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
26.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Находка, Приморский край, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.2006
Россия, г.Воронеж, п.Тенистый, ул. Тепличная, д. 1, Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой
Причина смерти: Рак | Рак легких
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, Россия
Похоронен рядом с матерью