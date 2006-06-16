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Никулин Михаил Иосифович

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Место рождения

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР

Дата рождения

18.11.1950

Дата смерти

16.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 или 1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1950

Отец: Никулин Иосиф Кузьмич

Мать: Никулина Ирина Андриановна

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Когда Михаил родился, отец завернул его в фуфайку и положил в корыто. В честь рождения Михаила его отец посадил сад.
Рождение ребёнка
06.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
26.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Находка, Приморский край, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.2006
Россия, г.Воронеж, п.Тенистый, ул. Тепличная, д. 1, Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой
Причина смерти: Рак | Рак легких
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, Россия
Похоронен рядом с матерью
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