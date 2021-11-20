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(Никулина) Зинаида

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Место рождения

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области

Дата рождения

1936

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 или 1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Никулин Иосиф Кузьмич

Мать: Никулина Ирина Андриановна

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Смерть
Между 1942 и 1943
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Причина смерти: Болезнь | Умерла от воспаления легких во время войны. Через год могилу вскрыли (подхоранивали Надежду (Петровну) Никулину), и на ее бежевом платье на ткани провалились по контуру все н... Показать все
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Могила у ограды кладбища со стороны церкви.
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