(Никулина) Зинаида
Место рожденияс.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Дата рождения1936
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Никулин Иосиф Кузьмич
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Смерть
Между 1942 и 1943
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Причина смерти: Болезнь | Умерла от воспаления легких во время войны. Через год могилу вскрыли (подхоранивали Надежду (Петровну) Никулину), и на ее бежевом платье на ткани провалились по контуру все н... Показать все
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
Могила у ограды кладбища со стороны церкви.