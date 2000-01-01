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Шкарин Михаил Андрианович

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Место рождения

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Мать: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарин Михаил

Мать ребёнка: Шкарина ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Шкарина ?

Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрел | В соответствии с данными УВД Воронежской области Михаилу Андриановичу вынесен приговор "спецпоселение" http://lists.memo.ru/d37/f110.htmПо факту - расстрел во внутренней тюр... Показать все
Похороны
Неизвестно
мкр. Сомово, г.Воронеж, Воронежская область, Россия
Мемориальное кладбище "Дубовка"
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