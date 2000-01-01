Шкарин Михаил Андрианович
Место рожденияс.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкарина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарин Михаил
Мать ребёнка: Шкарина ?
Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрел | В соответствии с данными УВД Воронежской области Михаилу Андриановичу вынесен приговор "спецпоселение" http://lists.memo.ru/d37/f110.htmПо факту - расстрел во внутренней тюр... Показать все
Похороны
Неизвестно
мкр. Сомово, г.Воронеж, Воронежская область, Россия
Мемориальное кладбище "Дубовка"