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Шкарин Иван Андрианович

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Место рождения

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

24.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908

Отец: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Мать: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
из крестьян. источник - http://base.memo.ru/person/show/<удалено>
Рождение ребёнка
15.01.1931

Сын: Шкарин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шкарина Фекла Петровна

Вязноватовка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарина Фекла Петровна

Образование
Неизвестно
низшее
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
Неизвестно
г.Воронеж, СССР
Причина смерти: Расстрел | В соответствии с данными УВД Воронежской области Ивану Андрияновичу вынесен приговор "спецпоселение" http://lists.memo.ru/d37/f110.htm По факту - расстрел во внутренней тюрь... Показать все
Похороны
Неизвестно
мкр. Сомово, г.Воронеж, Воронежская область, Россия
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