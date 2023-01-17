Шкарин Иван Андрианович
Место рожденияс.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Дата рождения24.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
24.11.1908
с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
из крестьян. источник - http://base.memo.ru/person/show/<удалено>
Рождение ребёнка
15.01.1931
Сын: Шкарин Иван Иванович
Мать ребёнка: Шкарина Фекла Петровна
Вязноватовка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкарина Фекла Петровна
Образование
Неизвестно
низшее
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
Неизвестно
г.Воронеж, СССР
Причина смерти: Расстрел | В соответствии с данными УВД Воронежской области Ивану Андрияновичу вынесен приговор "спецпоселение" http://lists.memo.ru/d37/f110.htm По факту - расстрел во внутренней тюрь... Показать все
Похороны
Неизвестно
мкр. Сомово, г.Воронеж, Воронежская область, Россия