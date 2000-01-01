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Шкарин Федор

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Место рождения

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шкарин Андриан (Андриян) Григорьевич

Мать: Шкарина Анна Федоровна

с.Вязноватка Пригородней волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарина Ефимия Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Мать ребёнка: Шкарина ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шкарина ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шкарина ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарин Федор

Мать ребёнка: Шкарина ?

Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость | В соответствии с данными УВД Воронежской области Федору Андриановичу вынесен приговор "спецпоселение" http://lists.memo.ru/d37/f110.htmПо факту - расстре... Показать все
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