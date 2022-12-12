Головин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
13.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.
Мать ребёнка: Головина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Сын: Головин Александр Иванович
Мать ребёнка: Головина Мария Николаевна
Бракосочетание
27.01.1889
Жена: Головина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1889
Дочь: Самрина Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.
Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.
Сын: Головин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Дочь: Головина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна
Смерть
После 1917