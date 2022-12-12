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Головин Иван Андреевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Головин Андрей Матвеевич

Мать: Головина Евдокия Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.01.1875 ст.

Жена: Головина Мария Николаевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.

Сын: Головин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Головина Мария Николаевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Сын: Головин Александр Иванович

Мать ребёнка: Головина Мария Николаевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1889

Жена: Головина Дарья Яковлевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1889

Дочь: Самрина Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Головин Николай Иванович

Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.

Сын: Головин Павел Иванович

Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.

Сын: Головин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.

Сын: Головин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Дочь: Головина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Головина Дарья Яковлевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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