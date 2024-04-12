Головин Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1878 и 1879
Дата смертиМежду 1950 и 1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879
Отец: Головин Иван Андреевич
Бракосочетание
28.02.1908
Жена: Головина Анна Дмитриевна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1908
Дочь: Головина Капитолина Александровна
Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Головина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Головин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Головина Таисия Александровна
Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1921
Дочь: Зеленина Агния Александровна
Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1921
Сын: Головин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна
Смерть
Между 1950 и 1959
Вологда, город Вологда, Вологодская область