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Головин Александр Иванович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1878 и 1879

Дата смерти

Между 1950 и 1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879

Отец: Головин Иван Андреевич

Мать: Головина Мария Николаевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.02.1908

Жена: Головина Анна Дмитриевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1908

Дочь: Головина Капитолина Александровна

Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна

Алексино, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: Головина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна

Алексино, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Головин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Головина Таисия Александровна

Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1921

Дочь: Зеленина Агния Александровна

Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Головин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Головина Анна Дмитриевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1950 и 1959
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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