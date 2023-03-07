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Головина (Лялина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Алексино, Ростиловская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Между 1950 и 1969

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Ростиловская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
28.02.1908

Муж: Головин Александр Иванович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1908

Дочь: Головина Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Алексино, Ростиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: Головина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Алексино, Ростиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Головин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Головина Таисия Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Зеленина Агния Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Головин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1950 и 1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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