Головина (Лялина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиМежду 1950 и 1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1908
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1908
Дочь: Головина Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Головина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Головин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Головина Таисия Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Зеленина Агния Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Головин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Смерть
Между 1950 и 1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область